大學接軌產業界，不僅引導學生更了解產業潮流生態，也協助業界找到好人才；連續多年舉辦大四專題成果展的義守大學電子工程學系，今年最大優勝為「智慧情緒視聽撥放系統」隊伍獲得，他們結合IC晶片電路設計與智慧控制，嘗試將人的情緒以16×16×16彩色發光二極體來呈現，創新發想獲得評審青睞。

「我們的成果展是玩真的！」義大電子系主任林彥勝強調，電子系專題成果展最大特色為結合業界主管及外校學界教授共同評審，要求學生理論與實務並重，可說是準畢業生展現四年學習成果的重要平台。

分組學生針對感興趣的議題，透過專題製作課程，加以實際操作執行，表現特優的學生往往會贏得業界青睞，受邀產學合作，更可因此接軌2至6個月的實習機會，替未來職場鋪路，也為攻讀研究所奠定先機。

林彥勝說，義大電子系設有半導體製程與綠能光電實習中心，國內知名晶元光電公司曾投資兩套先進設備供產學研發合作，而近年來整合IC晶片設計與智慧控制的機器人研發，也是該系重點發展項目，並透過網際網路工程及雷射工程等全英語授課的安排，強化學生國際移動能力，除有研究生畢業後獲得公司外派，亦有碩士後申請赴德國攻讀博士等好成績。

(中時 )