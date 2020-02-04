總統蔡英文和行政院長蘇貞昌日前都表示，口罩日產420萬片，非常足夠。不過疫情指揮中心指揮官陳時中表示，一開始的420萬片「估得稍微樂觀」。國民黨台北市議員王鴻薇呼籲，政府應每日公告徵收口罩數量配發流向！

《中央社》1月29日報導，行政院長蘇貞昌29日視察中央流行疫情指揮中心，他受訪時指出，工廠過完春節假期後會加緊生產，一天可以達到400萬片，加上目前政府禁止出口，口罩非常足夠，呼籲國人不要囤積。

《中央社》1月30日報導，總統蔡英文今天表示，武漢肺炎疫情將加強防疫物資控管，國人關心的口罩，年假後逐步恢復生產，每天可生產420萬片。政府相關部門會統一徵購、調控、統一售價，並追蹤口罩產量與存量，確保國內供需無虞。

而根據《自由時報》2月4日報導，昨口罩產能提升至約320萬片，其中有160多萬片供醫療及公務使用，另逾150萬片釋出至超商等通路。經濟部上週召集業者盤點產能，希望儘速從每日244萬片產能提高到400萬片；政院投入2億元建置62條產線，將產能拉高至每日1000萬片，預計3週後啟動生產。

《中央社》2月4日報導，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，一開始的420萬片是經濟部、廠商的調查得到的數字，「估得稍微樂觀」。陳時中下午在記者會表示，目前產能全開每日可供320萬片，扣掉公務用106萬、工廠等公務需求約50萬片，剩下約170萬片。

台北市議員王鴻薇2月4日下午在臉書指出，蔡英文總統前幾日才開記者會說全台每日口罩產量400萬片，現在衛生署提供的方案，由中華郵政配送口罩至全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理，這樣算下來，政府只有提供民眾160萬片？

王鴻薇說，管制不可怕，缺貨不是最可怕，黑箱與不透明才是大問題！她呼籲，政府應每日公告徵收口罩數量配發流向！

(中時電子報)