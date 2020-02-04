大陸北京市市場監管局2月4日與公安機關並肩作戰，迅速偵破了北京首起跨省區銷售假冒品牌口罩案，抓獲犯罪嫌疑人4名，查獲假冒「3M」品牌口罩2.1萬個。

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，北京各級市場監管部門加強口罩、消毒殺菌用品、抗病毒藥品等防疫相關產品的市場監管，迅速查辦了一批囤積居奇、哄抬物價、製售假冒偽劣產品的案件。

據了解，1月29日，北京市市場監管局食品藥品稽查總隊在核查網絡輿情線索時發現北京市朝陽區一藥店涉嫌銷售假冒「3M」口罩，迅速將案件線索通報北京警方，並成立了多部門參與的專案組。專案組查明李某等人從山東高密購買假冒「3M」品牌口罩，並分銷至北京、天津、河北等地的犯罪事實。

1月30日，北京市市場監管局食品藥品稽查總隊聯合北京市公安局環食藥旅總隊、朝陽區市場監管局、朝陽公安分局，將銷售假冒口罩的犯罪嫌疑人李某(男，37歲，北京人)抓獲，並從其庫房起獲印有「3M」品牌商標的口罩2.1萬個，後經3M公司認定，上述口罩均為假冒該公司品牌的產品。

2月1日，在山西太原警方配合下，將另外兩名涉案嫌疑人抓獲，2月2日，根據線索山東高密警方連夜抓獲多名涉嫌生產假冒「3M」品牌口罩的涉案嫌疑人。

據犯罪嫌疑人李某表示，因受疫情影響，市場口罩緊缺，為牟取暴利，夥同李某章、羅某毅等人，通過網絡平台聯繫到山東高密賣家，以每隻2至3.5元（人民幣，下同）不等的價格購進假冒「3M」品牌9001型號(無空氣閥)和9002V型號(有空氣閥)口罩，分銷到北京、天津、河北等地，目前，涉案的2萬餘隻假冒口罩被朝陽區市場監管局查扣，李某等4名犯罪嫌疑人已被朝陽公安分局依法採取刑事強制措施，案件還在進一步查辦中。

大陸北京市市場監督管理局提示民眾，在疫情防控期間應透過正規渠道購買防護用品，辨別產品真偽，索要購物發票等消費憑證，切不可輕信微商、代購等虛假宣傳，隨意購買和使用，以免帶來較大的健康風險。

(旺報 )