▲105歲人瑞阿嬤李柯梗從原本不識字到現在會寫自己名字的她，不僅勤於上課，也樂於擔任社區志工。（林雅惠攝）

你見過百歲人瑞還在社區當志工嗎？曾經榮獲衛福部社區評鑑「卓越獎」的旗山區南新社區，就有一位105歲人瑞阿嬤李柯梗，當志工不遺餘力，4日她更是親自拜訪91歲的獨居阿嬤李蔡銀船，關心她的生活起居，形成老人關懷老人的有趣畫面。

拿著拐杖，聲聲問候，高齡105歲的李柯梗阿嬤，一字一句關心著獨居長輩，從生活起居到飲食，李阿嬤詢問的不只是關懷，而是感同身受的人生境遇。

由於李柯梗不願和子女同住，喜歡安靜愜意的居住環境，長年獨自一人生活在老家，喜歡串門子聊天的她，經常會前往社會局位於旗山的社區關懷照顧據點，和其他老人家互動。

李柯梗總是早晨第1個到社區據點報到的長者，到據點後她趁上課前先擦桌子、整理環境，10多年來如一日，身手俐落一點都不像是百歲人瑞。

她說：「這裡是我第二個『厝』，天天跟同伴在這裡上課很快樂，日子過得很充實。」原本不識字到現在會寫自己名字的她，不僅勤於上課，也樂於擔任社區志工。

社會局長黃淵源表示，高雄市積極佈建社區照顧關懷據點，媒合有辦理據點經驗的社區，扮演母雞帶小雞的角色，協助鄰近未辦理據點的社區，加速據點的成立。

(中時 )