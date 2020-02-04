雲林縣蒜頭出現葉面黃化、結球瘦小情況。（張朝欣攝）

雲林縣元長鄉農民近日發現蒜頭葉面出現黃化現象、結球瘦小，懷疑是病蟲害引起，雲林縣長張麗善4日邀台南區農改場專家會勘，初步研判可能是氣溫變化過大引起，屬於天然災害，日後若欠收，將向中央申請補助幫助農民度過難關。

元長地區農民在農曆新年期間向雲林縣政府反映，去年底下雨後蒜頭出現葉面、結球異常，雲林縣長張麗善立即指示縣農業處勘查，4日再與農業處長魏勝德、縣議員蔡明水，台南農改場專家趙秀淓、陳昇寬，前往元長地區蒜田會勘。

趙秀淓、陳昇寬表示，此批大蒜約在去年9月中種植，已進入蒜球肥大期，這時若溫度變化大太，養分的回流便會受到影響導致不夠肥大，將持續觀察進一步了解原因。

張麗善說，蒜頭若遇到極端氣候，生長便會受到影響，最近的天氣就是幾天很冷、幾天很熱，與專家說的情況相符合，所以應屬於天然災害，未來收成時若情況不佳，將向中央農政單位反映，給予農民災害補助。

蔡明水強調雲林蒜頭占全國生產量9成以上，全台約有5000公頃蒜田，雲林就種了4000公頃左右，若發生欠收將影響全台蒜頭的供應，因此必需盡快找出異常原因。

縣農業處指出，此次蒜田會勘，初步排除是病蟲害導致生長異常，但蒜頭結球肥大不如預期，將派員持續前往縣內其他種植區域勘查，確認生長異常是全面性還是局部情形。

(中時 )