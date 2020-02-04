樂壇新人王欣晨（Amanda）去年推出首張專輯《選擇CHOICE》，曾在韓國擔任練習生的她，除了獲潔西卡青睞結成閨蜜，第二波主打〈Hide and Seek〉再度邀請韓國男團The King隊長Sejin擔任男主角，而王欣晨和Sejin是在觀賞韓國創作歌手IU演唱會時認識，有共同偶像的他們無話不談，導演安排兩人MV拍攝CP戲，毫不生色，王欣晨透露目前正籌備第二張國語專輯，希望很快能用嶄新姿態與大家見面。

王欣晨日前赴芝加哥陪伴妹妹渡過農曆新年。（歆動音樂提供）

年前宣傳期告一段落，她開心赴美國芝加哥，陪在美攻讀藝術的18歲妹妹過農曆新年。射手座的王欣晨擁有火象星座的熱情和衝動，回憶小時候往事，妹妹因為圓臉加上內向文靜，常被同學取笑、霸凌，害怕難過的妹妹會在學校角落躲起來，而妹妹一失蹤，她立刻衝去班上罵人，讓同學噤聲不敢再欺負妹妹，也因此兩姐妹從小感情特別好。

王欣晨（右）與妹妹從小感情好。（歆動音樂提供）

樂壇新人王欣晨（左）和妹妹（右）感情好。（歆動音樂提供）

這次到芝加哥看到妹妹開始適應學校生活，漸漸上了軌道，王欣晨很為她開心，她也陪主攻油畫的妹妹逛美術社買顏料、素材，妹妹去上學時，她就待在家中追劇，還因此追完陸劇《熱血長安》，她開玩笑說：「很喜歡看古裝宮廷戲，打打殺殺很療癒。」

曾赴韓國擔任練習生的王欣晨，擁有一手好廚藝，韓式料理通通難不倒他。（歆動音樂提供）

由於氣溫相當寒冷，她也特地上超市買菜為妹妹準備三餐，熱愛韓式料理的她不時為妹妹變換菜單，像是泡菜炒飯、海鮮煎餅、海帶湯、辣炒年糕都難不倒她，她也預計夏天在衝芝加哥，讓妹妹當地陪「換她帶我去玩」。

(中時 )