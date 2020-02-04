在中國爆發的武漢肺炎疫情嚴峻，台灣確診10名病例。印尼勞動部今天表示，建議印尼駐台代表處及仲介公司謹慎處理移工聘僱案，緊縮或減少將赴台灣和香港工作的移工人數。

印尼勞動部長伊達（Ida Fauziyah）今天與印尼駐台灣、馬來西亞、新加坡、香港及南韓的代表召開視訊會議，要求這些大使館及代表處依照印尼政府指示，避免移工受2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）波及。

勞動部回覆中央社詢問時表示，依印尼政府跨部會會議的決定，政府已要求民眾勿前往中國，勞動部將立即致函仲介公司，禁止對中國輸出移工。

對於將前往台灣、香港工作的移工，印尼政府未禁止，但勞動部表示，建議駐台代表處、駐港領事館以及仲介公司審慎審核，在2019新型冠狀病毒疫情擴散的關鍵時刻，緊縮或減少前往兩地工作的移工人數。

勞動部也表示，將與勞保局合作，提供海外移工口罩，特別是在台灣及香港的移工，因為這兩地靠近中國，病毒入侵的可能性高，且現在不容易買到口罩。口罩今天已寄出，其他地方的移工如果有需求也會提供。

此外，印尼政府也決定禁止自中國進口活體動物。

(中央社)