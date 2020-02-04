時代力量高雄市議員林于凱4日質疑高市府水利局2019年舉辦聘雇人員招考時，進用非水利專業人員，有違招考公告，質疑錄取者有特殊背景。水利局副局長韓榮華澄清，為降低與民眾溝通污水費開徵、接管強拆作業的衝突風險，才首次進用非專業人才。

林于凱指出，水利局去年3月在網站發布徵才公告，表示「污水一科」欲針對「用戶接管、自來水收費規劃、開徵、用戶接管工程牴觸強拆作業」進用兩位約僱人員，公告上註明「法律、土木、環工、水利等相關科系優先錄取」。結果23名面試者中相關專業背景者皆落榜，最後2名錄取者竟是某私立科大老人照顧學位學程之畢業生與某私立大學資訊管理學系碩士班之畢業生，都與水利專業不符。

針對進用者不符資格，林于凱替其他考生抱不平，質疑其中涉及人事關說，錄取者有特殊背景。林于凱也要求，市府未來人事評選可參考政府採購評選，過程錄影留存，審查、議決等評選作業以記名方式進行。此外，依據學經歷專業度、執行實績等細項做評分，不該只有含糊的總分與排序，並保留評分紀錄表，爭議發生時才有公信力。

水利局副局長韓榮華解釋，當時招聘需求工作內容為「污水使用費開徵作業」、「非使用收費規劃、水量稽查核對收費」、「不定期核對水表讀數及開單業務」及「用戶接管工程後巷強拆作業」。過去一線人員執行相關業務時，時常與民眾發生溝通不良的衝突，考量態度、應答能力、公關互動的人格特質，才進用非水利專業的人員。

韓榮華強調，2名進用人員去年5月上任至今積極熱心，工作內容也符合水利局僱用要求。對於林于凱「面試遴選需錄影、記名」的建議，未來將評估參酌。

(中時 )