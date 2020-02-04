武漢肺炎疫情延燒，廣東省疾控中心於昨日指出，目前星夢郵輪集團旗下停靠在高雄港的「世界夢號」上出現3名最新確診的新型冠狀病毒肺炎患者，星夢郵輪集團於4日緊急發布通知指出，這3位個案是1月19日航班上的乘客，並且是在下船後的一個星期才確診，昨晚世界夢號靠基隆港進來時，確診的旅客不在這次航程。

國際郵輪協會於3日指出，將會全面加強各大郵輪的檢疫與衛生防備機制，並即刻起，嚴格禁止14天內曾赴中國的船員或乘客登船，該郵輪訂於11日停靠基隆港載客，會不會有肺炎疫情從船上擴展的可能？星夢郵輪指出，星夢郵輪自1月26日起，就已暫停旗下所有郵輪在中國大陸地區的營運以及所有中國籍船員的流動與更替，並且每日嚴格落實體溫檢測，並且台灣航次都暫不接受持中國大陸護照的旅客來登船，未來將繼續關注各地最新之出入境管制規範，並即時更新登船準則。

武漢肺炎延燒，許多郵輪不敢去中國，紛紛轉來基隆港，港公司表示，世界夢號本來3月底才要來，因疫情關係提前來母港作業，不過轉來都是空船來還好，他們會配合疾管署政策，嚴格把關。

利眾公關游孟恆指出，星夢郵輪一向視旅客以及船員的健康與安全為最高原則，現已加強旗下所有船隊的防疫工作，包括：所有旅客及船員必須在登船前提交健康聲明、於所有停泊港口進行體溫篩檢、若發現任何人出現發燒症狀，一律不允許登船、於艙房等處進行消毒，全面加強衛生、於舷梯、商店和餐廳等地提供酒精消毒劑、為前線船員提供口罩等防護用品、提醒所有人必須注意個人衛生，例如：洗手、消毒，並希望藉由上述各項防疫舉措，盡一切可能隔絕新型冠狀病毒所有傳播途徑，且致力維持船隊最高衛生以及清潔標準，以保障所有旅客及船員的健康與安全。

(中時 )