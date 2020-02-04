美國處理器龍頭英特爾(Intel)日前公布第四季營收以及獲利表現都優於市場預期，資料中心業務發展尤其帶動業績發展，英特爾也對AI晶片市場表達強烈興趣，一名分析師指出，英特爾將專心研發去年收購的Habana公司的AI晶片，將停止研發從2016年收購Nervana旗下NNP-T系列產品。

深度學習分析師 Karl Freund 推文表示，英特爾將完全停止於2016年收購的深度學習晶片新創公司 Nervana旗下NNP-T系列產品，轉而投資去年耗資20 億美元收購的Habana所開發的AI晶片，市場分析，英特爾此舉也顯示該公司對於轉型至AI晶片領域的急迫性。

據快科技報導，英特爾從2015年起陸續收購AI 新創公司，當年耗資167 億美元收購全球第2大 FPGA 公司 Altera，2016年收購Nervana Systems，內部人士預估金額約3.5億美元，同年也收購AI 視覺晶片公司 Movidius，2017 年以153 億美元收購自動駕駛系統服務提供商 Mobileye。

英特爾憑藉收購取得的FPGA、ASIC兩款AI晶片，加上本身製造的CPU 及 GPU，打算在AI晶片市場搶得先機，Nervana聲稱，該公司產品效能將比GPU超出10倍以上，幫助英特爾與NVIDIA競爭，但表現卻不如預期，NVIDIA又透過開發新產品，將英特爾狠甩在後。

直至2019年，英特爾新開發的Nervana NNP-T1000(NNP-T)以及針對推理開發的Nervana NNP-I1000(NNP-I)兩款AI晶片，的確憑藉高CP值，分別讓Facebook、百度採用。前者由Nervana 開發、台積電16奈米製程，後者則是英特爾 10 奈米製程。

然而，英特爾最新收購的Habana Labs 旗下產品，卻更符合戰略需求，英特爾也宣布停止開發NNP-T晶片。外界預估，會停止開發該項目，除了NNP-T與Habana產品性能重疊，高成本、委由台積電製程恐怕也是原因，英特爾不太可能再把重要產品交由他廠生產。

(中時電子報)