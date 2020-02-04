鄭宜農（左）、夏騰宏。羅永銘攝

姚淳耀（右起）、瑭霏、導演吳宗叡、鄭宜農、夏騰宏。羅永銘攝

姚淳耀、鄭宜農、夏騰宏、瑭霏今出席《鏡子森林》第二季播出記者會，提到人人自危的疫情，姚淳耀提到回澎湖過年時，當時有疑似案例，當晚他就肚子痛，家裡有4個人病倒，才知道是感染病毒性腸胃炎，他睡了20個小時才康復，對於疫情，他認為民眾觀念都很好，不用太恐慌。

鄭宜農是第二季主角，也是全劇的音樂統籌，配樂做了將近一年，做完之後她的心得是「真的蠻想把鄭文堂（爸爸鄭文堂）掐死的」，有時配樂被嫌不到位，她會怒回：「你才不懂。」笑言父親很難搞。

夏騰宏劇中與鄭宜農有青春之吻，4年前鄭宜農與楊大正離婚並出櫃。她與林予晞目前是同居室友，前陣子並與林予晞、温貞菱等好友共遊冰島，她今被問及感情狀態，害羞說「順利、一切好」。鄭宜農這次和前夫楊大正同部戲但沒對戲，「他很認真想成為演員，我們就是一個較勁的過程，如果劇中談戀愛，應該會滿好笑的」。

第二季中，姚淳耀與侯怡君有感情戲，姚淳耀有場「被分手」戲，他聲淚俱下，被導演虧哭得很醜，劇中他與飾演警察的楊大正有對戲，讚他是「台語活字典，講話語氣超像刑警」。

瑭霏提及與劇中父親賀一航對戲，表示劇中「大義滅親」，她在第一季讓父親鋃鐺入獄，第二季互動有種難以言喻的距離。導演吳宗叡也提到拍攝時，每個人殺青戲「都會被整一下」。《鏡子森林》公視每週六晚間9點播出2集，每週日晚間10點民視播出。

(中時 )