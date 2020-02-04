高雄山城「六龜」獲選交通部觀光局30個「台灣經典小鎮2.0」，高雄市觀光局長邱俊龍（右）4日代為獻獎 給高雄市長韓國瑜（中）。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

交通部觀光局去年小鎮漫遊年推出30個經典小鎮，今年再選出30個「台灣經典小鎮2.0」，帶動下一波小鎮漫遊熱潮。高雄市去年客庄小鎮「美濃」獲選後，今年山城「六龜」再度獲選經典小鎮，讓國內外旅客更加認識高雄山城之美，帶動當地觀光推向國際。

邱俊龍指出，市府去年中旬起推動「東高慢食旅」區域觀光，多達33家東高雄餐飲業者響應，挖掘不少返鄉創業青年，輔導成為慢食商家，發展具產業能量與維持在地生活樣貌的慢食悠旅行，以凝聚該區居民之共識及活力，達到在地永續發展之目標。

六龜人氣景點寶來花賞公園也是一大亮點，邱俊龍提到，今年1月溫泉公園Plus版重新開放，周邊設有露營區、限量豪華帳棚，歡迎遊客到六龜體驗在山林與花語中泡湯，或在星空下夜宿，領悟慢、食、旅冬日悠閒。

六龜區長楊孝治表示，六龜擁有珍貴自然美景，包括十八羅漢山、茂林國家風景區、彩蝶谷、竹林休閒農業區、美輪山等，一年四季景緻都別有風味，春季有陣雨樹、夏季時彩蝶紛飛、入秋後更是適合到寶來不老泡湯、冬季最吸引遊客的就是盛開梅花，山城魅力不言而喻。

4日市政會議上，邱俊龍將六龜榮獲交通部觀光局2020台灣經典山城小鎮殊榮獻獎給高雄市長韓國瑜，延續2019小鎮漫遊年政策，更充分體驗台灣鄉鎮在地特色，發現台灣脊梁山脈小鎮之美。

(中時 )