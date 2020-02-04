泰國今天通報，又發現6個2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，其中4人是泰國人，另兩人是中國人。泰國目前是中國以外最多確診病例的國家。

衛生部說，4個確診泰國人包括一對夫妻，他們曾去過日本，另兩人是司機，曾接運過到達泰國的中國乘客。

這些新病例使得泰國通報的確診病例由原先的19例增至25例。

(中央社)