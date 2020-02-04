泰國武漢肺炎確診病例增至25例 中國以外最多 18:412020/02/04 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國今天通報，又發現6個2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，其中4人是泰國人，另兩人是中國人。泰國目前是中國以外最多確診病例的國家。 衛生部說，4個確診泰國人包括一對夫妻，他們曾去過日本，另兩人是司機，曾接運過到達泰國的中國乘客。 這些新病例使得泰國通報的確診病例由原先的19例增至25例。 (中央社) #病例 #泰國 #中國 #泰國人 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》美出現第2起人傳人 官員估恐大爆發 - 國際 2020武漢風暴》陸科學家發現 武漢肺炎病毒「驚人」突變 - 國際 2020武漢風暴》世衛祕書長開會咳嗽 下一刻全場笑翻了 - 國際 2020武漢風暴》疫情肆虐 恐影響習出訪日韓 - 國際 2020武漢風暴》陸客消失了 普吉島變空城 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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