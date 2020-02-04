美國2020年總統大選今天在愛阿華州舉行的兩大黨黨內初選揭開序幕，但民主黨初選結果因為技術問題延宕數小時遲未公布，極左派聯邦參議員桑德斯則自行宣布在愛阿華州取得領先。

根據桑德斯（Bernie Sanders）陣營公布的內部計票數據，他領先同黨參選人印第安納州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），而自行宣布領先。

桑德斯陣營宣稱這份數據能代表愛阿華州各選區的40%計票結果，數據顯示來自佛蒙特州的資深參議員桑德斯獲得28.62%支持率，布塔朱吉則是25.71%。

時程長達數月的民主黨黨內初選，將決定由誰在今年11月挑戰尋求連任的共和黨籍美國總統川普，愛阿華州初選對於桑德斯與中間派的前副總統拜登（Joe Biden）至關重要，兩人目前聲勢領先黨內其他挑戰者。

但是投票經過了4小時，承辦選務的單位仍未公布正式結果，這讓民主黨陣營相當緊張，於此同時，各家電視新聞頻道的新聞主播都只能各自臆測。

民主黨愛阿華州通訊主管麥克魯（Mandy McClure）發布聲明說，鑒於3組回報計票結果「不一致」，已展開進一步查驗。

她還說，「這只是報票的問題」，否認「遭駭或遭入侵」。

但民主黨何時能公布愛阿華州初選結果，目前仍不得而知。

民主黨總統初選共有11人角逐，其中桑德斯與拜登領先其他挑戰者，在愛阿華州的各項民調，向來都是兩人在爭奪第一。

另外，美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，川普在共和黨的愛阿華州初選，以97.15%高支持率輕鬆勝出，遙遙領先黨內其他挑戰者。

(中央社)