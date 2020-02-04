武漢肺炎持續延燒，新竹縣13鄉鎮市長4日下午前往縣府與縣長楊文科，共同商議口罩難求一事，楊文科理解口罩由中央配發、且第一線同仁欠缺，將統計數量，向中央爭取。另外，新埔花燈迎天穿活動、關西、寶山、竹北元宵活動均如常。

湖口鄉長林志華表示，鄉鎮公所每天不少洽公民眾進出，尤其清潔隊員面對人群及垃圾，對於口罩需求更大，但因口罩難買，也使第一線工作人員面臨壓力。楊文科也表示，將請各鄉鎮公所提報基層第一線同仁人數，將由衛生局統一向中央爭取口罩。

另外竹東鎮長補選將於2月22日舉辦，楊文科也請相關單位備妥乾洗手、消毒水及口罩，給77個投開票所工作人員，他也呼籲民眾勤洗手、多喝溫熱水保養身體。

新埔花燈迎天穿將於2月7日舉辦前夜祭、8日踩街遊行，活動將如期舉辦，參與踩街隊伍則視需求決定是否不參與，交通旅遊處長游志祥也表示，將請工作人員均配戴口罩，並備妥消毒產品，提供民眾使用。而竹北、關西、寶山元宵活動也均如期舉辦。

(中時 )