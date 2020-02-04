台灣大學副校長張上淳表示，近期出現咳嗽等小感冒症狀，所以戴著口罩出席記者會。（李侑珊攝）

武漢肺炎疫情在全球蔓延，清華大學生命科學系教授、《科學人》雜誌總編輯李家維邀集國內多名知名醫學與科普專家，並召開記者會，向民眾信心喊話，強調國人平時做好防疫工作，便需過度擔心，但呼籲政府在儘速成立研究小組，做好病毒研究與疫苗管理，讓防疫更有力，且能組織化進行。

李家維4日舉辦並主持「對抗武漢肺炎－台灣科學家串連行動」記者會，邀請到台灣大學副校長張上淳、國家衛生研究院院長梁賡義與台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬等人出席。

李家維表示，在這次的防疫工作上，台灣展現出絕無僅有的防疫能力，相較於美國檢驗病毒需耗時一周，台灣現已有14個具備公信力的單位，可檢驗病毒為陰性還是陽性，

李家維也提到，2003年SARS後，台灣防疫醫學已有長足進展，相關科學研究有助於控制疫情，但他透過會議，集結國內醫學與科學界專家，建議政府重視新興感染疾病，並增加相關研究經費，同時呼籲盡可能在本周成立武漢肺炎疫情研究小組，研擬組織權責，誰可被認定優先取得抗體，以及哪個單位負責製作藥物或疫苗。

張上淳則說，疫情在台灣出現時，前面的個案都是從武漢返台，台大在掌握相關資訊後，也與疾管署確認，衛福部長陳時中也已在指揮中心記者會表明，國內已開始培養病毒，並已成功分離出新型冠狀病毒，

張上淳指出，新型冠狀病毒是全新的病原體，病毒不易培養，是否能研擬出快速診斷以及新治療模式，就台大來說，仍需要與疾管署配合，並在遵照國家管制下，與國內學界研討治療方式。

台灣大學醫學院內科主任盛望徽則說，本次政府防疫工作做得很成功，觀察國內目前病患感染使，大多具備大陸旅遊紀錄，並且來自於疾管署認定的一級與二級疫區，但一般民眾必須要過度恐慌，否則只要減少到人群聚集的地方，以及勤洗手，或是戴上口罩，加強健康防護，才是最有效的預防方式。

(旺報 )