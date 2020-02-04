高雄銀行保險代理業務在資訊處及保險代理部全體同仁與顧問團隊共同努力下，歷時1年多時間建置與強化資安防護制度後，於108年12月正式通過ISO 27001：2013(ISMS)認證，今（4）日在高雄銀行總行舉行ISO 27001頒證典禮，由英國標準協會（BSI）東北亞區蒲總經理樹盛親自授證，高雄銀行朱董事長潤逢代表領證。

為遵循主管機關之規定，提升保險代理業務之資訊安全管理及落實內部控制，高雄銀行委託中華電信資訊安全顧問團隊進行輔導，檢視相關業務資訊處理流程，制定及修正作業控制措施與文件，歷經年餘之努力，強化資訊系統與網路管理、建立系統開發、設計、安全控管機制、落實標準作業程序等超過300項安控項目。

另透過紮實的資訊安全宣導與教育訓練，讓人員瞭解、熟悉資訊安全管理制度，使資訊安全防護臻於完善，並通過ISO 27001：2013資訊安全管理系統（ISMS）之國際認證審核，於今日（2月4日）獲ISO驗證機構英國標準協會（BSI）頒授證書，肯定高雄銀行對資訊安全所投注之心力。

高雄銀行成立至今已逾38年，秉持穩健的經營理念，持續深耕台灣，除配合高雄市政府辦理各項政策性融資外，更致力提升獲利能力、強化資產品質、持續推廣金融三箭、提高中小企業放款比重、吸收活期性存款以降低資金成本、加強外匯業務擴大存放利差等。

該行108年度在朱潤逢董事長領導下，經營團隊交出亮麗成績單，稅前盈餘高達8.86億元，較107年度的4.88億增加3.98億，成長率達81.6％，每股稅前盈餘(EPS) 0.82元，更是近幾年之高點。另108年10月底更獲惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings)授予國內長期信用評等為AA-(twn)。

短期信用評等為F1＋(twn)(代表最強信用品質)，及長期發行人違約評等(IDR)BBB＋；並調升短期發行人違約評等(IDR)至F1，展望「穩定」，與國內大型金控如中信金及元大金同一等級。

(中時 )