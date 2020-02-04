經過大陸山東醫療隊與湖北醫療團隊的共同努力，湖北省黃岡市大別山區域醫療中心於4日創下首例新型冠狀病毒感染的肺炎患者治愈出院，患者是名21歲的王姓女性，湖北省黃岡市團風縣人，入院後經過近8天救治，目前發燒、咳嗽等臨床症狀已完全消失，經過兩次嚴格的核酸檢測，結果呈陰性，並且患者自身沒有任何不適的感覺，經過評估已達到了出院標準。

王小姐表示，感謝醫生和醫護人員的精心治療和照顧，並鼓勵其他患者能夠有信心積極配合治療，多吃飯，增加自己的免疫力，希望他們早點出院。

醫生叮囑該患者出院後，應透過居家休息、改善飲食，讓身體得到一個充分的恢復，兩個星期之後，再做一些簡單的檢查，例如肺部CT、血常規、肝功能、腎功能的檢查，看看最終的恢復狀況。

4日下午15點15分，收拾之後，首例新型冠狀病毒感染的肺炎患者王小姐從大別山區域醫療中心病人通道走出，由當地救護車負責送回家。

目前，在大別山區域醫療中心接受山東醫療隊救治的新型冠狀病毒患者有200多人。

(旺報 )