2017年6月在日本外海與貨櫃輪相撞的伯克級神盾驅逐艦費茲傑羅號(USS Fitzgerald ,DDG 62)，經過兩年多的修復已接近完成，開始進行全面的海上試驗，這標誌著她重返戰備狀態的重要一步。

海軍情報網(Navy Recognition)報導，費茲傑羅號在2月3日上午6:30離開密西西比州帕斯卡古拉(Pascagoula)船塢，這是亨廷頓-英格爾斯工業公司(Huntington Ingalls Industries)的船廠，從外觀來看，該艦已經修復完成，看不出原本的傷害。現在正在評估船上的系統是否達到海軍性能規格，必須在要未來的一段時間，進行導航、損害控制、機電系統、戰鬥系統、通信和推進系統的測試。

伯克級是美國海軍現役的主力作戰艦，有著強大的神盾雷達與武器系統，但是在2017年發生了2起嚴重的海上相撞事故，分別是6月17日的費茲傑羅號相撞事件，該艦與日本貨輪相撞，造成右舷側面大面積損壞，導到7人死亡、3人受傷。另一起是8月21日發生的馬侃號(USS John S. McCain ,DDG-56)相撞事件，該艦在麻六甲海峽與賴比瑞亞籍貨輪相撞，水線處船體受損，造成5人受傷、10人失蹤。

費茲傑羅號撞船後的慘狀，導致7死3傷。(圖/美國海軍)

事件發生後，美國海軍、海上警衛隊、日本海上保安廳、日本運輸安全委員會進行聯合調查，發現軍艦的管理、設備都有問題，包括人員過勞、訓練不足、儀器故障未修、觸控操作界面過於複雜等等，之後包括艦長班森(Bryce Benson)等多名軍官與水手都被判刑。

費茲傑羅號完成修復後，其作戰能力得到了提高，可以支持高強度作戰。

伯克級的首艦伯克號(DDG-51)在1991年服役，由於性能強大、功能多元，成為美國海軍的絕對主力，現已交付66艘，超過派里級巡艦，成為美國海軍數量最多的軍艦。現在仍有10艘在建造中，另外還有12艘還在與造船廠等待簽約。

(中時電子報)