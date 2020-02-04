國民黨已拆除、位於台北市愛國東路的大樓遭黨產委員會認定，是不當取得的黨產，處分對國民黨追徵7億8275萬多元，國民黨聲請停止執行，台北高等行政法院認為，追徵房地價額造成國民黨難於回復的急迫損害，裁定停止執行。

黨產會為了釐清國民黨所有的北市中正區愛國東路100號、102號大樓（已拆除滅失），及其坐落土地是否屬不當取得財產，2018年6月26日舉行聽證後，在去年5月14日作成處分，認定該房地是不當取得的財產，並追徵7億多元。

國民黨不服黨產會的處分，提起行政訴訟並聲請停止執行；北高行政法院認為，黨產會關於確認房地屬不當取得財產部分的執行，不致對國民黨造成難於回復的急迫損害，此部分不符合行政訴訟法規定、裁定駁回。

追徵7億多元部分，合議庭認為，追徵金頗鉅，黨產會得據此為執行名義而依法移送強制執行，國民黨遭變價處分予他人的財產將無從或難於回復，而僅得於日後以金錢予以賠償，且經利益權衡後，停止該部分的執行，對公益尚無重大影響，因此裁定准許。

(中時 )