因應武漢肺炎防疫，高雄市政府青年局4日宣布，原定2月19日在高雄林皇宮舉行的「高雄創世代Kaohsiung Next-Gen Startup」活動，將延後至3月12日舉辦。

高市青年局表示，「高雄創世代」為2020年初南部大型的Demo ＆ Pitch活動，原規畫篩選40組新創公司（團隊）進入決選，並由25家創投齊聚進行評選，當日活動除參賽團隊與評審，將開放給一般民眾報名觀賽，預估參與人數達百人以上，為降低武漢肺炎傳染之風險，經內部評估決議後將活動延期至3月12日。

青年局局長林鼎超指出，此次活動報名狀況十分踴躍，僅公告3個星期就有101組新創公司（團隊）報名投件，其中有47隊為高雄的在地企業（團隊），顯示高雄仍然有很多不錯優質的新創仍積極爭取曝光機會，目前所有案件資料已送創業相關專業人士進行書面評選，2月10日將公告進入決選的40家新創公司（團隊）。

(旺報 )