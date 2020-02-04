武漢肺炎延燒，干擾短線商業與經濟活動，可以不出門的宅經濟成為近期亮點產業之一。景順投信表示，隨著滑世代與宅經濟的崛起，科技產品開始大量應用在消費娛樂上，也帶來新的投資契機，尤其在線上遊戲與串流媒體二大領域。

首先，在線上遊戲方面，景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen指出，全球遊戲市場在近幾年急速成長，市場甚至樂觀估計至2020年可達1,800億美元，遊戲人口已成為不可忽視龐大消費族群。其中，手機遊戲的快速成長功不可沒，隨著智慧型手機的普及，蘋果iPhone手機GPU晶片的性能更媲美遊戲機，更是造成手遊產業大爆發的關鍵因素。

此外，線上遊戲也開始吸引大量收視群眾，不只與其他玩家一起玩遊戲、更能看別人玩遊戲，並加入社交功能，若把各種運動與線上遊戲觀看人數比較，發現規模不亞於其他比賽，線上遊戲產業在觀眾人數的帶領下持續增長。

Ido Cohen對於2020年遊戲產業仍感到樂觀，因為2020年恰好會是新世代遊戲機的換機潮，這將刺激需求。此外，隨著圖形處理能力在手機上的不斷進展，使視覺上更複雜的視頻遊戲可以在行動設備，也就是手機或平板上使用，使得娛樂軟體的可擴展市場不斷擴大。

再者是串流媒體，Ido Cohen指出，隨著越來越多的視頻內容流向行動裝置媒體、訂閱制音樂服務的崛起以及年輕世代對於行動裝置的依賴，尤其千禧世代每天在行動裝置使用時間高於平均水準10％，將使串流媒體的消費持續提升。

景順環球消費趨勢基金更是很早就看到這個趨勢，並從中掌握投資機會，基金經理人精準掌握全球最夯消費體驗，所選的商品與服務多走在趨勢尖端，現階段布局七成是在長期結構性成長的類股，這些包括電玩遊戲、串流媒體等長線投資趨勢。

(工商 )