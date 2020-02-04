宏捷科元月營收年增1.37倍 18:092020/02/04 工商 方歆婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠宏捷科（8086）4日公布2020年元月營收、達2.7億元，續創48個月新高紀錄，在春節休假、且逢疫情來襲下，依舊繳出佳績，年成長倍增、幅度約1.37倍，也比12月再上層樓、月增0.82％，主要由於客戶需求大幅增加所帶動。 (工商 ) #宏捷科 #月營收 #再上 #砷化鎵 #GaAs 也許您會感興趣 推薦閱讀 PA三雄元月營收 穩懋報平安 04:102020/02/04 證券．權證 牧德一月營收創歷年新高 15:312020/02/04 財經 《業績-半導體》訂單旺，宏捷科1月營收再創48個月新高 17:222020/02/04 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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