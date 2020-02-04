砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠宏捷科（8086）4日公布2020年元月營收、達2.7億元，續創48個月新高紀錄，在春節休假、且逢疫情來襲下，依舊繳出佳績，年成長倍增、幅度約1.37倍，也比12月再上層樓、月增0.82％，主要由於客戶需求大幅增加所帶動。

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