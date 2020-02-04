因應新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續升溫，農曆年假期結束前，Google 以及 HTC 等公司都紛紛提早宣布在特定時間關閉辦公室，進行消毒，讓員工在遠端進行辦公。不僅如此，在台擁有 2100 萬用戶，服務層面廣大的 LINE，也針對疫情進行的公司管理上的回應，提供讓員工在家遠距上班的選項，並且公告申請防疫照顧假也給全薪，堪稱幸福企業。

針對武漢肺炎防疫，LINE 已對外宣布防疫措施，LINE 方面指出「為了因應新型冠狀病毒的防疫，我們在2/2晚間已經對內宣佈因應對策，讓所有員工都能根據自身情況與家庭狀況調整工作方式。家中有高中職（含）以下孩童的同仁，在 2/11 至 2/25 期間，可申請在家上班，或防疫照顧假，皆給予全薪。」針對勞動部針對家中有 12 歲以下孩童，因為國小延後開學而需家長照護的家庭，提出的防疫照顧假，提供公司可不支薪的選項。不過 LINE 決議給予全薪，可說是十分體貼員工。

除了上述因應政策外，LINE總部也已經宣布「防疫期間，各國都應盡量避免跨國出差，也已經取消到二月底前的所有大型會議或活動，改由線上視訊會議的方式進行；對於防疫，同仁若需協助，也可隨時透過一個對內專用的 LINE 官方帳號由人力資源部提供快速一致的回覆，做到一對一的諮詢服務，讓溝通更即時更直接。」針對防疫而來的遠距上班需求，看來 LINE 內部已經有不錯的解決方案。

(中時電子報)