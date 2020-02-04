縣長饒慶鈴一襲俏麗洋裝，拖著行旅箱，告訴原住民朋友「海嘯去旅行」。（莊哲權攝）

武漢肺炎疫情讓口罩成為最熱門商品，台東縣政府主辦「全國原住民文創設計競賽」，以「海嘯去旅行」為主題，在4日的說明會中也搭上這波口罩風，設計4款原住民圖騰的文創口罩，主辦單位表示，「海嘯」是原住民口語「還是要」的諧音，以原民文創風提醒大家防疫期間「海嘯帶口罩」。

搶購口罩成為全民運動，台東縣政府原民處舉辦「全國原住民文創設計競賽」徵件說明會，搭上口罩風潮，設計出音符、海浪、田園、山野等原住民圖騰口罩，縣長饒慶鈴穿上名設計師安德烈的俏麗洋裝，再搭配鮮艷的口罩，相當吸睛，除了宣導防疫以外，也告訴大家旅行的用品有很多不同的想像，但是限量30個，未來也不會量產。

饒慶鈴表示，台東是一個重視多元文化並友善環境的觀光城市，希望由台東出發，邀請全國原住民創作者結合「傳統文化」、「設計工藝」與「旅行生活」的概念，詮釋原民風格的商品設計。

因此今年徵件主題訂為「海嘯去旅行」，期待原民設計者用最豐沛的創作能量，結合原民文化與現代設計概念，為台東創造更多無限可能的觀光旅行好商品，未來縣府也將在國三技職課程中增加原住民文創設計類，希望能提早發掘原住民人才。

原民處表示，今年的主題訂為「海嘯去旅行」，「海嘯」是原民風的流行語「還是要」之意，期待全國原民創作者結合傳統文化、設計工藝與旅行生活的概念，詮釋原民風格「旅行用品」設計，首獎高達20萬，並有「評審團大獎」─與沙布喇˙安德烈聯名開發商品。

原民處指出，今年適逢熱氣球嘉年華與國際衝浪大賽10周年慶，投件主題若結合「熱氣球」或「衝浪」，可獲加分，得獎作品並有機會進入商轉量產，成為臺東的觀光性代表商品，自即日起開始徵件，3月30日截止。

(中時 )