因應武漢肺炎，新竹縣明新科技大學4日公告，日間部與進修部開學日將延至3月2日，進修學校開學日則延後至2月26日；大華科技大學開學日期則訂為2月25日。

明新科大配合教育部防疫措施，為使群聚感染風險降至最低，因此延後開學，並公告學生。儘管在寒假及春節期間，校方在除夕夜即成立防疫編組及建立通報SOP做好校園防疫，並依據SARS期間經驗，由化材系調製消毒酒精噴霧罐，放置於校內各樓層或辦公室。

明新科大也成立「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情宣導專區( https：／／www.must.edu.tw／about／news.html )，隨時公告最新校內訊息及政府資訊，呼籲師生均做好自主健康管理，落實各項防疫措施，第2學期行事曆將重新擬定，其他有關課程註冊繳費、選課、線上教學等事項，也將於近日內公告並通知相關學生。

大華科技大學4日也公告開學日延至2月25日，校方指出，校內五專部學生等同於高中，配合同步開學，另外，該校並無陸生，狀況也較為單純。

(中時 )