中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟團隊，在武漢公布治療新型冠狀病毒感染肺炎的最新研究成果。

根據《長江日報》2月4日報導，李蘭娟院士指出，根據初步測試，在體外細胞實驗中顯示：（1）阿比朵爾在10～30微摩爾濃度下，與藥物未處理的對照組比較，能有效抑制冠狀病毒達到60倍，并且顯著抑制病毒對細胞的病變效應。（2）達蘆那韋在300微摩爾濃度下，能顯著抑制病毒復制，與未用藥物處理組比較，抑制效率達280倍。

李蘭娟院士說，抗愛滋病藥物克力芝對治療新型冠狀病毒感染的肺炎效果不佳，且有毒副作用。她建議將以上兩種藥物列入國家衛健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第六版)》。

李蘭娟院士團隊成員、浙江援鄂重癥救治組領隊、浙大一院副院長陳作兵提醒，「這兩種藥為處方藥，患者一定要在醫生的指導下服用。」他還介紹，現在這兩種藥物已經在浙江省新型冠狀病毒感染的肺炎患者中使用，下一步計劃用這兩種藥物替代其他效果欠佳的藥物。

(中時電子報)