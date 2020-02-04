超夯韓劇《愛的迫降》讓韓國男神玄彬再度翻紅，不過近期韓網去流出他和粉絲的「親密照」，讓大家都嚇了一跳。原來寵愛粉絲的玄彬，有時遇上在生活中遇上粉絲合照時，會有貼心小舉動，讓網友一片讚聲。

玄彬近期在韓劇中飾演北韓大尉。（圖／翻攝自tvN）

韓網瘋傳一組玄彬近期遇上粉絲的照片，熱情寵粉絲的他，和許多粉絲合照，甚至拍了許多的情境照，不只有擁粉絲入懷的照片，還有假裝生氣的男友照，不過其中有一張照片引發熱議。

玄彬和粉絲拍照伸出「紳士手」，讓網友大讚。（圖／翻攝自韓網）

玄彬雖然大方與粉絲近距離合照，但無論是搭肩或摟肩，玄彬始終維持「紳士手」，也讓網友大讚「果然沒愛錯人」。

(中時電子報)