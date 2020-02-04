司法院大法官今開說明會，法官協會代表邱忠義在憲法法庭上表示，不是每個人都是藝人LadyGaga，有勇氣可以侃侃而談被性侵過往，不應強迫被害人上法庭；台北律師公會代表則表示，應讓被告在法庭上詰問被害人，才符合訴訟權保障。

邱忠義說現行的性侵害防治法第16條及17條規定，基於保護性侵被害人權益，更大的公共利益考量，權衡被告詰問權等，讓少數無法到庭的被害人，用警訊筆錄替代及法庭上其他補強證據定罪，沒有違憲也無侵害公平審判權。

法官邱忠義表示，司法實務上有許多被害人因被性侵害身心受創，甚至看到法官的證人傳票嚇得逃家及試圖自殺，法律除了要保障被告詰問權外，也應該對犯罪被害人有照料的義務。

司法院少家廳長謝靜慧更在憲法法庭上，也感性的口吻說，她之前承審許多性侵案，因法律規定必須傳喚被害人到庭，但等到她親眼看到身心受創的被害人後，就後悔為何要發傳票，在法庭上根本問不下去、審不下去。

(中時 )