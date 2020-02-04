東元綜合醫院設置的口罩機一補貨即被搶購一空，將限制為病患購買。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

武漢肺炎疫情使民眾做好抗疫準備，位於新竹縣的東元綜合醫院外原本有3台口罩販售機，先前一補貨就搶購一空，為將資源留給需要病患，將限制僅病患購買。該院感染科主任林玉春醫師也提醒民眾，勤洗手、減少出入人多且空氣不流通的公共場所、避免接觸野生動物及禽類等，將低感染機率。

林玉春指出，近日境外移入已達高點，由於「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）潛伏期約7天，患者早期可能不會發燒，僅有畏寒和呼吸道感染症狀，不過重症病例症狀與SARS相近，有一部分病患在乾咳3到5天後開始出現氣短、胸悶的狀態，嚴重可能呼吸衰竭甚至休克。

由於未來2周為社區防疫關鍵期，林玉春也呼籲，民眾可使用酒精、肥皂勤洗手，並避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，避免接觸野生動物及禽類，進出醫院可配戴一般外科口罩並配合量體溫。

另外，返台14天內且具中國大陸旅遊史之民眾，除有特殊原因，暫勿至醫院及機構探視，並延後非急迫需求之醫療或檢查，如果民眾返台後對於自身的疑似症狀有疑慮，建議盡快撥打1922防疫專線。

(中時 )