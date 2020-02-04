因應武漢肺炎防疫，台塑4寶原先預計本周四（6日）召開的1月業績說明會，希望媒體配合企業防疫措施，做好戴口罩。不過，考量近期疫情愈顯擴大，為避免群聚效應，台塑集團宣布，業績說明會暫停召開一次，資料將在6日下午以新聞稿書面說明方式提供。

有鑑集團員工眾多，台塑企業已要求大陸台籍幹部近期無須回台開會，敦化北路企業總部大樓員工每日上班除需戴口罩，配合測體溫等防疫工作外，另要求相關部門，除非必要，降低群聚開會次數，而在室內開會之際，與會員工都一定要配戴口罩。

大陸疫情升溫，封城及企業開工、開學時程遞延，也讓原先期待的年後石化回補買氣明顯受阻。目前除台塑、台化旗下PP因支應不織不口罩需求活絡，其他訂單推進也多處不明朗狀態。

台化副董洪福源認為，目前台塑企業寧波石化廠區相關運作正常無虞，而大陸封城等防疫措施也持續執行，一切只能期盼此波疫情潛伏期發酵後，能獲有效控制。只是若影響時間過久，即是市場回復正常，短線部分供應鏈或將因停工影響，出現銜接不佳情況。

(工商 )