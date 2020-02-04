武漢疫情延燒，全民瘋搶口罩，行政院宣布6日開始實施實名制購買口罩，每人七天限購二片，引發不少民眾反彈，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，實名制將可抑制不正常的囤積與掃貨，實施後將視疫情發展與口罩產量，進行滾動式檢討，不排除再調整，讓民眾可買到更多口罩。

口罩實名制還未上路，不少民眾就抱怨，每人七天限購二片不夠用，對此，行政院發言人Kolas 指出，「目前的量就是如此」，每天生產320萬片，雖然這是新措施的限制，但並不是每個人都需要戴口罩。

Kolas說，面對過去這段時間許多人對口罩政策的反彈，政府希望建立不同管道與人民一起合作，但是仍有部分民眾無法消解內心疑慮，基於要打破不公平、不透明的口罩購買框架，政府必須提出對策。

Kolas說，口罩將採實名制購買，每人七天限購二片，新措施推出目的是要打破口罩購買導致分配不公平、資訊不透明，口罩實名制將可抑制不正常的囤積與掃貨，讓每個人都可買到口罩，當然，每一項政策的推出都會有支持和反對的聲音，這些都是政府可預期的，政府也能理解反彈民眾的心情。

Kolas說，預期新措施上路後，口罩的產量也會逐漸增加，未來將再視疫情的發展與口罩的產量，口罩可購買的數量，不排除可再增加。政府一方面會持續滾動檢討，一方面正不斷增產口罩，口罩數量正陸續增加，未來民眾可購買的次數、數量、價格、甚至實名制執行的期限，都將視疫情的發展隨時修正。

(工商 )