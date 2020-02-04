社區型超市美廉社4日宣布，為響應政府防疫措施，美廉社將於2月6日協同台北市中山區江寧里里長，免費發送3千片兒童口罩給該里（江寧里）民眾及幼兒園，每份5片、共600份，限提供給12歲以下幼童，需要的家長可憑戶口名簿領取。

美廉社指出，該批兒童口罩是過年前就向廠商訂購的，數量稀少僅3千片，考量現下正值防疫黃金時期，若分配到全台700間門市，一間門市僅不到5片，且配送時間拉長，因此決定直接由物流載運到美廉社（三商家購）總公司，並將調派人手偕同當地里長一同在總部旁「江寧公園」發放，與民眾共同防疫！

美廉社說，預計本周四（2月6日）下午二點半，在江寧公園涼亭（台北市中山區合江街186之1號對面），分送給該里幼童及幼兒園，其中，2,600片將以「戶」為單位發放，限家中有12歲以下幼童，1～2位幼童發放一份（5片），3位以上幼童發放二份（10片）；至於另外400片則將到該里幼兒園發放。數量有限、發完為止。

(工商 )