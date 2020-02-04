佳冬鄉六根村素有「活的博物館」之稱，而今又在台17線佳興路入口處打造全台獨有的「詩光隧道」，透過光影在地上投射詩句，期待未來搭配AR（擴增實境）技術後，將成為台灣特有客家音樂庄。（謝佳潾攝）

佳冬鄉六根村素有「活的博物館」之稱，而今又在台17線佳興路入口處打造全台獨有的「詩光隧道」，透過光影在地上投射詩句，期待未來搭配AR（擴增實境）技術後，將成為台灣特有客家音樂庄。（謝佳潾攝）

佳冬鄉六根村早年出了不少醫生及詩人，今則有「活的博物館」之稱，高密度又完整的客家伙房，搭上蜿蜒巷弄、詩詞步道，旅人遊走其中滿是驚奇，而近日台17線佳興路入口處還打造出全台獨有的「詩光隧道」，透過光影在地上投射詩句，文青感十足。

六根村曾是默默無聞但臥虎藏龍的客家小聚落，居民秉持客家傳統精神，不僅培育不少對社會有付出的專業人士，如醫生、詩人等，時至今日，大家對於自己居住的土地更是珍愛無比，伙房不是空蕩蕩的遺址，裡面是有住人的，所以外界都以「活的博物館」媲美之。

「佳冬六根比鹿港小鎮更有韻味！」4年前發起大地計畫的蔡志豪博士如此形容六根村，他說，六根應該被看見，它保有最美最珍貴的客家風範，不論是人文或建物。他花3年時間與居民溝通，期間透過詩詞步道等環境美化，吸引不少遊客前來，而今年將邁向另一個里程碑。

蔡志豪將在英國見到的藝廊元素，帶進庄內打造成光影人文空間「詩光隧道」，把客家詩詞懸掛於天空，藉助屏東溫暖的日光，使美麗的詩詞作品以光影形式投射下來，同時結合環繞社區的詩人步道，讓遊客進到佳冬，彷彿走入一場歷史人文展覽，漫步文青時光中。

他說，他觀察到遊客對這些客家詩詞很有興趣，但因不懂客家話或不擅發音，只好比手畫腳胡猜一通，因此期待未來在搭配AR（擴增實境）技術後，讓六根成為台灣特有的客家音樂庄，透過聲音讓大家留下更深刻的印象。

(中時 )