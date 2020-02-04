朱頤感謝骨髓配對成功，發願終身當骨髓配對移植志工。（摘自臉書／王志花蓮傳真）

花蓮扶輪社，捐血中心，慈濟骨髓幹細胞中心首次合作，舉辦驗血建檔活動，週日啟動。（王志偉攝）

這是一個血癌青年的夢，29歲血癌患者朱頤，曾幸運獲得骨髓配對成功，移植後重生。因配對成功機率僅十萬分之一，逐漸康復發願發起十萬青年加入骨髓捐贈，怎料朱頤癌症復發，去年12月離世。在朱爸爸等人引介下，花蓮扶輪社，花蓮捐血中心，慈濟骨髓幹細胞中心，本周日將一同發起「頤」愛人間，驗血建檔活動，盼召募更多青年認識血液建檔，也讓這位血癌青年完成遺願！

罹患血癌的朱頤，幸運在慈濟骨髓資料庫獲得配對成功、移植後重生。全球有許多跟朱頤一樣的血液疾病患者，需透過「造血幹細胞移植」才能獲得重生希望，但配對成功機率卻僅十萬分之一。

2017年12月，朱頤透過臺北101舉辦許願牆活動，斗大的文字牆上顯示「感謝我的骨髓捐贈者，讓我能重生」，把對捐贈者的感恩說出，感動無數民眾。朱頤很感謝他以十萬分之一的微小機率重生，因此重生後發願號招十萬人骨髓建檔。

朱頤用敢對抗病魔，參加了台大癌友團後，成為「血。拾人生」的共同創辦人之一。團隊在世界捐髓者日推出了適合癌友的Line推圖；定期舉辦血拾分享會，盼讓癌友們一起動起來，往健康人生邁進。

怎料癌症復發，朱頤求生意志堅強卻難敵病魔摧殘，仍不幸於去年12月間辭世。在朱頤追思會上播映的影片《朱頤追光去》在網路上廣為轉載分享。朱頤想要召募十萬青年骨髓建檔的心願感動不少人。

朱頤父親朱文慶過去是花蓮扶輪社資深社員，亦是第47屆社長，花蓮扶輪社員因為朱頤了解造血幹細胞捐贈對血液疾病患者的幫助。他們在追思會後積極促成圓滿這心願，也到過慈濟骨髓幹細胞中心參訪了解何謂骨髓捐贈、捐贈流程，運作召募外並商議展開捐血與驗血建檔活動。

「頤」願未了 花蓮扶輪社力挺響應，盼能透過活動告訴大眾，「救人一命，無損己身」，當天朱頤的爸爸朱文慶與朱的妹妹朱麗都會參加，負責企劃的吳怡瑩本身就是捐贈者，她過去曾在花蓮慈濟醫院血庫任職，她說，朱頤努力重生的過程，身為他的好友們都一直看在眼裡，大家心中默默的有了決定，希望有一天，能為他也為社會多出份心力。呼籲青年朋友2月9日9點起至下4點，到花蓮市中正路明禮國小附設幼兒園前（花蓮市中正路956號）參與「召募十萬青年建檔—血癌青年圓夢計畫」。

(中時 )