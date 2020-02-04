為防控疫情蔓延，大陸幾個城市4日相繼頒布「封閉式管理」令，繼4日上午浙江杭州後，傍晚山東省臨沂市也發布《關於實施“防控疫情，人人有責”九項措施的通告》，對全市所有村莊、社區、單位實行封閉式管理；非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。

根據中新網報導，該通告共有九條，全文如下：

一、全體市民要以高度的責任感自覺遵守國家和省、市出台的疫情防控各項規定。

二、全市所有村莊、社區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測溫，並出具有效證件。外來人員和車輛一律嚴控，特殊情況由管理人員做好登記備案。

三、居民出現發熱、咳嗽等症狀，必須及時就診，並第一時間向村、社區報告。對出現確診病例的，視情對村莊、社區、住宅樓單元實行封閉式硬隔離。

四、近14天有外省特別是湖北旅居史的市外返回人員，須在1小時內主動向居住地村、社區報告，並接受定點集中隔離或管控居家隔離措施。不主動申報、拒絕接受測溫、醫學觀察隔離等防控措施，將依法追究法律責任。

五、非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。超市、藥店等場所合理安排營業時間，定期消殺，進入人員一律測溫、佩戴口罩。快遞、外賣實行無接觸配送。

六、“紅事”停辦，“白事”從簡，並提前報村、社區備案。對舉辦或承辦集體聚餐、參與聚眾活動的單位和個人，將嚴肅處理。

七、做到不串門、不集聚，盡量不外出，外出必須戴口罩。除特殊需要外，倡導每戶家庭每兩天指派1名家庭成員外出採購生活物資。

八、落實出租房管理主體責任，加強對承租人員的管控和及時報告，如出租房發生疫情而未及時報告，將依法追究房屋出租主體單位或個人的法律責任。

九、黨員幹部、各級人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，管好家人、親屬，積極主動參與疫情防控工作，帶動街坊鄰居自覺遵守規定。

(旺報 )