全台唯一的10角水塔藉由光雕化身為「巨型花燈」。（張朝欣攝）

雲林縣北港燈會將於7日登場，今年主要訴求是將古蹟與歷史建物變成花燈，主辦單位利用光雕照明，讓北港朝天宮媽祖廟成為最璀璨的「巨型花燈」；全台唯一的10角水塔，也在周邊設置光雕照明設備，讓老建物展現全新風貌。

北港燈會今年規畫巷弄街區、水道頭文化園區、北港觀光大橋、顏思齊圓環、北港朝天宮5大燈區，其中國定古蹟朝天宮與歷史建物10角水塔，藉由最新的光雕技術化身為「巨型花燈」，這幾天試燈吸引許多民眾先睹為快。

燈會主辦單位表示，北港朝天宮斥資千萬元，邀請國際燈光大師周鍊設計光雕照明，周鍊曾負責設計美國自由女神的燈光照明，藉由大師之手，將光線從高處往下照射整個朝天宮，讓朝天宮愈夜愈美麗，成為北港燈會最醒目的地標。

朝天宮說，廟方在1965年即舉辦元宵節燈會，可說是花燈的原鄉，但寺廟必需與時俱進，因此除了保留傳統的花燈元素，也藉由國際燈光大師的操刀，結合現代科技付予朝天宮更多元的風貌。

位於水道頭文化園區的10角水塔，今年在周邊設置光雕照明設備，入夜後水塔隨著燈光變化呈現各種風貌，復古造型結合現代科技充滿特色，成為燈會的另1個焦點。

燈會主辦單位指出，日據時代興建的10角水塔，造型獨特全台僅此1座，閒置多年後活化成為北港遊客中心，今年元宵節化身為「巨型花燈」，璀璨亮眼非常吸睛。

(中時 )