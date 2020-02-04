武漢肺炎疫情延燒，衝擊全球股市，其中航空、觀光類股淪重災區，不過防疫概念股一枝獨秀，相關股票每天漲停板。但財信傳媒董事長謝金河提醒，這種投機炒作不斷擴散，是標準的題材炒作，多半與基本面無關，若繼續狂炒下去，一定有人套在最高點，難以解套。

謝金河在臉書貼文指出，這幾天很多人都在討論花王（8906），以為是製造化粧品與清潔劑的工廠，其實不是。他表示，日本的花王在日本是績優上市公司，掛牌代號是（4452），目前股價8701日圓，市值4.16兆日圓。而花王在台灣子公司叫台灣花王，剛剛度過50歲生日。

謝金河說，在櫃買中心上櫃的花王，不生產清潔用品，這是一家印刷廠，花王過去幾年都虧損，2018年終於打平，且配出罕見的0.11元股息，去年減資33.68%，每股淨值才回到票面。他說，「這家經營普通的印刷廠，因公司名字，突然變成防疫概念股，股價跳空大漲，恐怕是投資人會錯意。」

謝金河強調，在疫情激盪中，防疫概念股炒作過頭，當大家看到印刷的花王被當成清潔用品股炒的時候，恐怕要多一點戒心。

(中時電子報)