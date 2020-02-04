台灣燈會即將登場，台中市交通局4日公布交通接駁防疫4部曲，讓民眾安心賞燈。（陳淑娥攝）

台灣燈會即將登場，公車業者示範防疫4部曲。（陳淑娥攝）

台灣燈會即將登場，公車業者示範防疫4部曲。（陳淑娥攝）

2020台灣燈會將於8日盛大開幕，目前正值武漢肺炎疫情期間，台中市交通局4日於北轉運站開箱防疫4部曲，包括駕駛載口罩、出車前量額溫、車輛場站備清潔液及收班後消毒車廂等，讓遊客能安心賞燈。

交通局長葉昭甫表示，大眾運輸防疫工作極為重視，已要求業者依防疫作業指引加強服務人員健康管理，以及車輛、候車設施消毒工作，目前所有駕駛員及服務人員均已配戴口罩執勤。

統聯公車業者當場示範防疫4部曲，包括駕駛載口罩、出車前量額溫、車輛場站備清潔液及收班後消毒車廂等。

葉昭甫強調，主展區接駁車路線，除加強要求各接駁站張貼防疫資訊，並提供乾洗手液、額溫槍給有需要民眾使用，並增設關懷帳篷，現場身體不適者，服務人員將引導至帳篷內休息，宣導配戴口罩，並由進駐燈會展區醫療團隊給予關懷協助，也希望民眾能做好自主管理。

交通局表示，為方便民眾夜間辨識，8條接駁車路線起站都會發放乘車手環，粉紅色代表乘車位置在南轉運站、紫色手環為北轉運站，每個手環都會標示乘車路線及站名，指引回程搭車路線。

台灣燈會主展區規畫3處燈會專用停車場，包含神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場，市區也規畫秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿火車站及北水湳停車場等5處，遊客可搭接駁車進入燈區賞燈，更多交通資訊可至2020台灣燈會官網( https：／／2020taiwanlantern.tw／ )查詢。

(中時 )