武漢肺炎持續延燒，4日大陸確診病例總數達20428例、死亡病例64例，為防疫情持續擴大，鄭州市政府當日午後宣布，落實「內防擴散、外防輸入」要求，疫情防控期間重要區域實施閉環管理。對此，包括蘋果最大代工廠富士康等廠商想要恢復生產線運作，恐有難度。

路透稍早之前報導指出，湖北身為大陸消費性電子產品製造重鎮，若鴻海集團旗下富士康無法順利在本月10日復工，蘋果供應鏈將面臨斷供危機，富士康目前在大陸規模較大的生產基地鄭州廠，緊鄰疫區500公里，加上鄭州為許多台灣電子產業廠商駐在地，若封城導致生產線受到影響，將對整體市場造成嚴重打擊。

富士康在鄭州的生產線包括鄭州新鄭綜合保稅區內鴻富錦精密電子，為鄭州富士康總部，1月29日該公司就向鄭州海關申報一批紅外線測溫儀，用於該廠區10幾萬名員工大面積體溫監測和追蹤需求。據外媒消息指出，鄭州廠有94條生產線，每日能生產大約50萬支iPhone。

針對此消息，鴻海稍早向陸媒回應，預計能如預期在本月10日順利在大陸各地廠區恢復生產線運作。其他台廠包括廣達、英業達也都聲稱能順利在下周復工。

(中時電子報)