2020台中燈會8日在后里森林園區登場，蔡英文總統將出席主持點燈，台中市長盧秀燕4日表示，因武漢肺炎疫情，很多遊客及市民朋友紛紛提出「該不該去看花燈？」疑問，還有人問要不要收費？要不要戴口罩？她釋疑說明，第一「完全免費」，第二「遊客不需戴口罩」，大家放心來欣賞規模最龐大、展期最長、最好看的燈會。

盧秀燕表示，台灣燈會副燈區文心森林公園去年底率先點燈，至今已超過300萬人次遊客，設在后里森林園區與馬場的主燈區，迎接遊客已準備就緒，市府投入籌備十個多月，因疫情問題，很多遊客與市民擔心，遲疑要不要去看花燈？

「燈會展區開放場域，以空曠地方居多，沒有強制規定要戴口罩」，盧秀燕說，看花燈不必擔心戴口罩問題，到目前為止，台中的疫情平靜、緩和，沒有一名市民得到武漢肺炎，也沒有社區感染。

盧秀燕指出，如果遊客覺得戴口罩安心，我們也歡迎，請遊客自行決定，台中市現在所有的開放場域都算安全，不會強制規定，市府不只全力配合中央政策，也會做好嚴密的防護措施。

台灣燈會唯一有室內空間的花舞館，打造「環·台中光影燈區」，360度投影環景效果，與大型裝置藝術「生命之樹」相輝映，不只工作人員，進場民眾都需戴口罩；戶外、空曠的地區一般遊客建議不用戴口罩，但攤商、工作人員、志工與廠商等人須佩戴，讓大家安心。

盧秀燕強調，主燈區的精彩節目《璀璨盛夜》由英國珍寶馬戲團總監比利．艾爾文來台執導，國際知名的英國高空鋼索演員，結合英國籍小提琴家、台灣原民歌手沐妮悠及在地表演團隊跨界合作，媲美奧運開幕等級高空特技表演，將帶給觀眾驚艷視覺的藝術饗宴，遊客看花燈不必擔心戴口罩問題。

(中時 )