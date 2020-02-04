第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第107場展覽為歡慶農曆新年，邀請當代新銳工筆畫藝術家陳九熹，展出獨特且富有新意的創作。

陳九熹老師投入20年歲月在自己最愛的自然生態與工藝，藉由「寫生造境」的自我醒悟階段，附加自我的藝術思想、造型觀念，並透過傳統大陸文人思維組構「造境」，將臺灣生態的多樣性用工筆繪畫方式記錄呈現，盼能喚起大眾對於臺灣的美好記憶，也提升尊重自然的意識。

陳九熹老師喜歡走進原野時的輕鬆自在，在河邊垂釣聆聽著流水聲，走進山裡享受鳥語花香，即使物換星移、時光荏苒，方圓之間隨處可見臺灣之美，但隨著時間改變、人為的因素，導致臺灣原始環境破壞日趨加劇，深感遺憾，期許用個人微薄的力量，為臺灣自然環境留下圖像紀錄，透過創作訴說本土山林、特有物種的故事，並充分展現出獨特的藝術語彙，描繪出別樹一格的自然風情，展現臺灣無形的軟實力。第一銀行文教基金會邀請大家蒞臨，透過藝術家的作品娓娓訴說著一幕幕臺灣山林的故事，一起感受臺灣自然生態的美好。

展覽地點為第一銀行總行1樓大廳，地址為臺北市重慶南路一段30號，展覽日期為2020年2月4日至2月25日，展覽時間為每周一至周五9：00至15：30止。

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