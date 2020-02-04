武漢肺炎疫情肆虐，各單位在防疫上不敢輕忽，面對開學季，教育部在2日卻突然宣布高中以下學校將延長寒假至25日開學，消息一出也引發熱議，學校與家長都大感錯愕，已開工的家長們更是頭痛不已。

台北市市長柯文哲昨(3)日上午受訪時忍不住抱怨，目前的狀況是公幼延後開學，但是私幼已經開學了，最要緊的就是下一步該如何配套處理，「對我們來講就是要去善後」，柯文哲也表示，公幼延後開學下，家長都會選擇將孩子送至安親班、課後輔導班安置，這也是一個問題，「我每天都在不斷善後」。

教育部長潘文忠表示，因應武漢肺炎，高級中等以下學校，將延後於2月25日開學，新學期將於7月14日舉辦休業式，暑假也將延後展開。教育部也提醒，希望開始上班的家長們家中若有幼童需照顧，可以善用「防疫假」政策，依法請防疫照顧假，雇主必須准假，而給不給薪則由雇主決定。

對於防疫假，民眾也質疑，在勞動部不保障假期薪資的狀況下，又有誰敢開口請假？民眾黨團總召賴香伶也指出，過去台灣並沒有防疫假的先例可供參考，勞動部不能只以「口頭」方式表態後，就讓勞資雙方自行協商解決，賴香伶強調，府應以SARS期間的紓困基金比照處理，或是修改《就業保險法》給予保障，才是未來可研議的解決之道。

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(中時電子報)