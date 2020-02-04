高中職以下學校延後兩周開學，家中若有12歲以下兒童，家長其中1人得請防疫照顧假。但立委林奕華今表示，接到台北市國高中身心障礙學生家長陳情，表示身心障礙學生體質特殊，防疫期間也會有居家照顧需要，但家長限於規定卻不能請防疫照顧假。

教育部回應，經研商評估後，將納入「如有就讀高級中等（含高中、高職、五專、一、二、三年級）或國民中學持有身心障礙證明之子女，有照顧需求，家長其中一人得於2月11日至24日請防疫照顧假。」並將陳請中央流行疫情指揮中心進行核定。

林奕華表示，台北市的國高中身心障礙孩子就超過5000位，全國也約有近3萬名國高中身障學生，部分身障孩子體質較弱，家長面對疫情格外緊張。

台北市國中家長會聯合會特教總召郭柏峰說，有些國高中身心障礙孩子免疫力較差，平常就容易生病，尤其2月開學通常還很寒冷，身障孩子就很常發燒感冒或得到流感，現在面對疫情更是如臨大敵，但教育部只有想到12歲以下的國中小孩子，沒有考量到12歲以上國高中的身心障礙孩子體質特殊也是需要家長照顧。

林奕華接獲身障學生家長的陳情後立刻去電教育部，要求准予全國國高中身障生的家長在延後開學期間也可比照12歲以下孩童的父母請防疫照顧假，讓家長安心，讓全國國高中身心障礙孩子們能平安渡過疫期。

(中時 )