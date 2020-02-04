工業用縫紉機大廠高林股總經理換將，今（4）日董事會決議，高林股董事長特助林聖智出任總經理，原總經理林培嘉轉任高林股董事長特助，這項人事命令從今日起生效。

高林股主管表示，高林股董事長林郁文次子林培嘉原本擔任高林股總經理，去年中，為了陪同兒子前往美國求學，申請留職半年，期間由他胞兄林聖智暫代總經理職務。

林培嘉歸期未定，高林股今日召開臨時董事會決議，由高林股董事長林郁文長子高林董事長特助林聖智出任總經理，林培嘉轉任高林股董事長特助，這項人事命令從今日起生效。

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