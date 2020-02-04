高林股總經理換將 董事長特助林聖智擔綱 19:042020/02/04 工商 沈美幸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 工業用縫紉機大廠高林股總經理換將，今（4）日董事會決議，高林股董事長特助林聖智出任總經理，原總經理林培嘉轉任高林股董事長特助，這項人事命令從今日起生效。 高林股主管表示，高林股董事長林郁文次子林培嘉原本擔任高林股總經理，去年中，為了陪同兒子前往美國求學，申請留職半年，期間由他胞兄林聖智暫代總經理職務。 林培嘉歸期未定，高林股今日召開臨時董事會決議，由高林股董事長林郁文長子高林董事長特助林聖智出任總經理，林培嘉轉任高林股董事長特助，這項人事命令從今日起生效。 (工商 ) #高林股 #總經理 #董事長 #特助 #林聖智 也許您會感興趣 推薦閱讀 大老痛批門外漢：重防弊卻缺興利 04:092020/02/01 產業特刊 純網銀第一家上線「將來銀行」有望奪標 總經理劉奕成出任 11:332020/02/02 財經 大成集團董事長 韓家宇：聚焦食品一條龍 擴大競爭優勢 04:102020/02/03 財經要聞 王道銀行總經理由李芳遠接任 15:232020/02/03 財經 華南永昌投信董事長 呂金火代理 19:142020/02/03 財經 和泰產險董事長改選 前全球人壽總經理張永固升任 21:352020/02/03 財經 產業多元布局 和和機械近5年營收年年攀升 21:552020/02/03 財經 小譚道聽圖說》歲月如梭 16:302020/02/04 時事 開發金總經理王銘陽 申請退休 16:192020/02/04 財經 獨家》王銘陽淚眼揮別17年帶出來的中壽 17:512020/02/04 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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