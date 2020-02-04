41歲戴愛玲趁著過年假期初一到新北靈鷲山念經祈福、初二到初五回到屏東部落與家人團聚，讓她笑說：「回去當然是好好當公主呀！媽媽、阿姨們輪流煮飯給我吃，還得與大家夜聊到天明，真的比工作還累。」孝順的她更樂當財神爺，發出超過30包紅包給親戚家人。除了回鄉大啖媽媽傳家菜、原住民傳統料理，戴愛玲還揪團到部落投幣式KTV歡唱。

戴愛玲樂當財神爺，過年發出超過30包紅包給親戚家人。（圖／媒體棧國際行銷提供）

5月23日將首度站上台北國際會議中心舉辦《愛戴2020》演唱會，戴愛玲這次回鄉也趁機會向族人持續學習排灣族古調，希望有機會能在未來音樂演出融合。至於廚藝是否有精進？她自招：「都是家人煮給我吃，目前對廚藝真的沒興趣，要遇到對的人才會願意下廚哈哈。」

新春碰上武漢肺炎疫情來襲，這回她與家人到自家咖啡莊園，墾丁海邊走春全程配戴口罩防疫，而年後春酒商演則受到疫情被取消多場，她表示：「雖然很可惜。但大家健健康康最重要，一定要最好防疫。」被問及鼠年運勢，戴愛玲則笑回：「生肖今年屬馬犯太歲，星座運勢則是說今年有貴人運，師父則交代『不用擔心』，會越來越好。」《愛戴2020》演唱會門票已開賣，購票請洽年代售票系統。

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(中時電子報)