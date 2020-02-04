中央流行疫情指揮中心為因應「武漢肺炎疫情」，今(2/4)日19:30召開記者會，將回應口罩疑慮及郵輪停靠等問題。

今日大陸驚傳「星夢郵輪」旗下「世界夢號」郵輪曾搭載過3名武漢肺炎患者，這艘郵輪今午停靠高雄港，而這艘郵輪昨天停靠基隆港時，旅客獲准下船。

星夢遊輪針對此事發出聲明，3個案是1月19日航班的乘客，且是在2月2日及3日確診為新型冠狀病毒肺炎，目前該航班並沒有相關病例。

(中時電子報)