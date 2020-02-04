回應口罩疑慮及郵輪停靠 指揮中心19：30召開記者會 19:002020/02/04 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 指揮中心召開記者會。(資料照 鄭郁蓁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心為因應「武漢肺炎疫情」，今(2/4)日19:30召開記者會，將回應口罩疑慮及郵輪停靠等問題。 今日大陸驚傳「星夢郵輪」旗下「世界夢號」郵輪曾搭載過3名武漢肺炎患者，這艘郵輪今午停靠高雄港，而這艘郵輪昨天停靠基隆港時，旅客獲准下船。 星夢遊輪針對此事發出聲明，3個案是1月19日航班的乘客，且是在2月2日及3日確診為新型冠狀病毒肺炎，目前該航班並沒有相關病例。 (中時電子報) #口罩 #指揮中心 #郵輪 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際郵輪大咖 暫撤大陸線 來台灣載客 04:102020/01/31 產業特刊 父親驚喜現身感慨「沒能好好栽培」詹雅雯崩潰跪地痛哭 22:412020/02/01 娛樂 武漢肺炎》香港老翁下船後確診患武漢肺炎！郵輪曾停泊基隆港 16:282020/02/02 生活 新莊某藥局囤30箱口罩 檢調追查中 16:302020/02/03 社會 「世界夢號」驚爆曾載3武漢肺炎患者！目前停靠高雄港待查？ 14:172020/02/04 政治 世界夢號停靠高雄傳3人發病 指揮中心：旅客船員禁下船 15:032020/02/04 生活 傳3旅客染疫 星夢郵輪回應非目前船上旅客 16:292020/02/04 生活 2020武漢風暴》世界夢號郵輪3確診肺炎 陸證實：涉6千餘人 17:292020/02/04 兩岸 世界夢號昨靠岸基隆港嚇壞民眾 星夢集團澄清：確診病患早下船 18:102020/02/04 生活 美廉社抗疫不落人後 周四免費發3000片兒童口罩 18:092020/02/04 消費 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 好市多神級甜點回歸 網激動喊：光看就胖啦！ - 生活 連香港也停飛了 華航再取消124班次 - 生活 口罩搶購潮後 宅神斷言下一個缺貨商品是... - 生活 口罩不夠用？ 醫生：加這片可延長使用壽命 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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