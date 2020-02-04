受到武漢肺炎疫情影響，Netflix原創韓劇《我的全像情人》記者會改以線上方式舉行，不過男、女主角尹賢敏與高聖熙依舊展現敬業態度，發揮絕妙默契，現場歡笑聲不斷。該劇描述孤單的女子韓素妍(高聖熙 飾)遇到全世界第一個全像人工智慧——「霍洛」（尹賢敏 飾)，竟意外讓「霍洛」成為了她生命中的完美伴侶，但這時偷偷觀察素妍、以自己外貌打造「霍洛」的天才科學家高蘭圖（尹賢敏 飾)卻找上了她，開啟了這場不完美的愛情。

在電影《寄生上流》中飾演管家的李姃垠於本劇飾演高聖熙的母親。（圖／Netflix提供）

尹賢敏一人分飾人工智慧機器人暖男以及高冷天才發明家，壓力大到失眠，且面對首次嘗試的角色讓他相當困惑，不過還好家裡就有AI智能產品，所以一直研究機器講話的聲音和腔調。他還有不少自己跟自己演對手戲的橋段，笑說有時候自己都覺得有點混亂當下到底是什麼身份，不過為此也覺得演技實力大幅提高，打趣表示很推薦演員挑戰一人分飾二角來練功。

儘管尹賢敏與高聖熙是第一次合作參演戲劇，但兩人相當熟識，尹賢敏透露他與高聖熙的住處只有5分鐘的距離，又都有養寵物，會一起帶著寵物去散步進而熟識，並稱讚高聖熙個性好相處，親切無距離感，因此才有好默契。高聖熙也嘴甜稱讚尹賢敏是自己人生最棒的夥伴，不過尹賢敏隨後「吃醋」表示，高聖熙見到曾經合作過的影帝河正宇都會喊他「歐巴」，卻對著只小河正宇一歲的自己喊「前輩」裝不熟，讓他相當傷心，高聖熙則笑著解釋以前新人時期都會稱呼前輩是「歐巴」，現在都一律尊稱為前輩啦。

去年6月入伍服役的2PM燦盛也在劇中軋了一角。（圖／Netflix提供）

除了尹賢敏與高聖熙之外，其他演員群也相當吸睛，有台灣觀眾都很熟悉的崔汝珍之外，在電影《寄生上流》中飾演管家的李姃垠則在本劇飾演高聖熙的母親，去年6月入伍服役的2PM燦盛也在劇中軋了一角。尹賢敏在記者會上透露燦盛其實也有來到現場，前一天休假的他今天到場力挺，雖然沒有在螢幕前現身，不過堅持到場應援的這份心意讓自己相當感動。Netflix 年度原創韓劇《我的全像情人》，全季12集將於2/7(五)下午四點全球190個國家同步上線。

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(中時電子報)