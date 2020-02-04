大陸國家衛健委介紹新型肺炎重症患者醫療救治情況

大陸國家衛生健康委員會4日在新聞發佈會上表示，新型冠狀病毒在武漢的病死率遠高於其他地方，主要是因為重症醫療資源不足，相關專業團隊力量有限。因此前期在武漢感染肺炎的重症病死率高達4.9%，湖北省的病死率也高達3.1%，但大陸其他省份病死率只有0.16%。

據《澎湃新聞》報導，大陸國家衛生健康委醫政醫管局副局長焦雅輝指出，大陸全部確診病例的病死率是2.1%。而其中死亡患者主要集中在湖北省，累計414人，占全國97%，湖北省的病死率是3.1%；武漢市死亡人數是313人，占全國死亡人數的74%，病死率是4.9%，湖北省和武漢市的病死率都是高於全國水準的。如果除掉湖北省，其他省份病死率是0.16%。

為什麼武漢的病死率比全國其他省份高出這麼多？焦雅輝說，前期武漢的重症病人主要由3家定點醫院收治，重症醫學床位只有110張，容量遠遠不夠，其他重症患者都是分散在20多家醫療機構，收治沒有充分落實「四集中」原則，病人比較分散，不利於管理，且整體不是由重症醫學科專業醫療團隊來進行管理，所以在一定程度上攤薄了優質醫療資源的力量，這是導致武漢的重症患者病死率比較高的因素。

焦雅輝指出，從對死亡病例的分析情況來看，目前大陸病死率基本上是穩定的，現在是2.1%，比疫情初期的2.3%可說略有下降。對死亡病例分析發現，目前以男性為主，占2/3，女性1/3，並且以高齡為主，80%以上都是60歲以上的老年人，75%以上是有一種基礎疾病以上的人，基礎疾病主要是心腦血管疾病、糖尿病、腫瘤等。

她表示，高齡的、有基礎疾病的老年人，只要感染了肺炎，在臨床上就是一種高危因素，病死率本身也是很高的，並不是因為感染了這次新型冠狀病毒感染的肺炎，其病死率才高。

(中時電子報)