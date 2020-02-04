受到武漢肺炎及氣候影響，今年屏東熱帶農業博覽會入園人數銳減，截至4日止，累計入園人次96萬1963人，尚未破百萬人次，與往年有段落差。（潘建志攝）

受到武漢肺炎及氣候影響，今年屏東熱帶農業博覽會入園人數銳減，園內戴口罩民眾明顯增加。（潘建志攝）

受到武漢肺炎及氣候影響，今年屏東熱帶農業博覽會入園人數銳減，園內戴口罩民眾明顯增加。（潘建志攝）

受到武漢肺炎疫情及氣候影響，今年屏東熱帶農業博覽會入園人數銳減，截至4日止，累計入園人次96萬1963人，尚未破百萬人次，與往年有段落差。屏東縣政府也祭出優厚獎品給第100萬人次入園遊客，鼓勵大家這個周日前到園區內逛逛。

今年屏東熱博從1月18日至2月9日舉行，受到武漢肺炎疫情及春節假期氣候不佳影響，入園人數不如往年，迄今仍未破百萬。展期雖還未結束，但相較於2016年及2017年145萬人次、2018年182萬次、2019年135萬人次，明顯少了許多。

縣府農業處長黃國榮表示，熱博人潮最多仍在春節假期，今年春節氣候不佳，初一、初二、初四均下雨，場地泥濘，又有寒流攪局影響入園意願；加上爆發武漢肺炎疫情，雖然熱博為戶外，但園內戴口罩民眾明顯增加，可能也是原因之一。

不過熱博展期仍有5天，還是會破百萬人次。縣府也準備福袋大禮包，給第100萬人次入園的遊客，禮品為熱博協力廠商及農民提供的農特產品，非常豐富，前一名及後一名遊客也有獎品，預計百萬遊客將於6日或7日出爐。

黃國榮說，今年因農曆過年早，所以熱博安排時程僅22日，比往年短，不過展區內容豐富，歡迎大家利用最後幾天多多入園參訪，也有機會獲得百萬遊客的大獎。

(中時 )